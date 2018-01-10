Saray'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada Ahmet Keklikçi hayatını kaybetti.Kaza, Saray ilçesi girişinde bugün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Keklikçi'nin kullandığı 03 HK 872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Özuy yönetimindeki 22 LH 669 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Keklikçi, olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Özuy yara almadan kurtuldu. Keklikçi'nin otomobilde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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