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Şarampole yuvarlanan otomobildeki yaralıları itfaiye ekibi çıkardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobildeki, 2'si kadın 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Pamukkale'nin Güzelpınar Mahallesi'nden Denizli yönüne giden...

Şarampole yuvarlanan otomobildeki yaralıları itfaiye ekibi çıkardı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobildeki, 2'si kadın 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Pamukkale'nin Güzelpınar Mahallesi'nden Denizli yönüne giden Murat Babak, saat 08.00 sıralarında kullandığı 20 DC 449 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, savrularak 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak duran otomobilin sürücüsü Babak ve yanındaki Huriye Babak ile Zeynep Turgut yaralandı. Yaralılar, kapılar açılmadığı için araçta mahsur kaldı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, arazinin meyilli olması nedeniyle kaza yapan otomobili kayma ihtimaline karşı hortum ile bağlayarak önlem aldı. Ardından yarım saatlik bir çaba sonucu büyük oranda hasar gören otomobildeki 3 yaralı kurtarıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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