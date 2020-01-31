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Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali, öldü
GÜVENLİK 31.01.2020, 22:46
KAYSERİ- Malatya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 7 yaşındaki Ali D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 20.45 sıralarında Kayseri- Malatya karayolu Çakıllıpınar mevkiinde meydana geldi. Oktay Çalık yönetimindeki 32 PR 640 yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole uçtu. Kazada sürücü ile Oktay Çalık ile Ali D. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 20.45 sıralarında Kayseri- Malatya karayolu Çakıllıpınar mevkiinde meydana geldi. Oktay Çalık yönetimindeki 32 PR 640 yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole uçtu. Kazada sürücü ile Oktay Çalık ile Ali D. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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