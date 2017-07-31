Şarampole uçan motosikletli ağır yaralandı

Cihan KAYA / FETHİYE(Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole uçan motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Tolga Türkoğlu, ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Fethiye'nin Göcek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 35 AC 1683 plakalı motosikletiyle Antalya'dan İzmir yönüne giden Tolga Türkoğlu, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole uçtu, Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Türkoğlu, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu jandarma va 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinini ilk müdaheleyi olay yerinde yaptığı Türkoğlu, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Türkoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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