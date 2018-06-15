Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

Şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı

TRABZON’un Köprübaşı ilçesinde kontrolden çıkan ve devrilmekten son anda kurtulan araç, şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı. Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arpalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sultan Murat Yaylası’ndan...

Şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı
TRABZON’un Köprübaşı ilçesinde kontrolden çıkan ve devrilmekten son anda kurtulan araç, şarampole düşmemesi için halatla kamyonete bağlandı.
Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arpalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sultan Murat Yaylası’ndan dönen Hasan Öztürk yönetimindeki 16 LJH 61 plakalı araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki Manohoz deresine yaklaşık 40 metre mesafedeki yamaçta durdu. Kaza sonrası sürücü Öztürk, devrilmekten son anda kurtulduğu aracından indi. Çevredeki araç sürücülerinin yardımıyla devrilmek üzere olan araç, şarampole düşmemesi için halat yardımıyla yolda durudurlan kamyonete bağlandı. Araç daha sonra çekici vasıtasıyla bulunduğu yamaçtan alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325