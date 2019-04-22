Şarampole devrilip, alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobil, alev aldı. Kazada sürücü Cuma Çorbağa (40), yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kayseri- Malatya yolunda meydana geldi. Cuma Çorbağa yönetimindeki 01 Z 405 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrilip, alev aldı. Kazada hafif yaralanan Çorbaoğlu, alevlerin sardığı araçtan kendisi çıktı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yaralı Cuma Çorbağa, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobil, alev aldı. Kazada sürücü Cuma Çorbağa (40), yaralandı.