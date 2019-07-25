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Şarampole devrilen TIR'dan burnu kanamadan çıktı

ANKARA'da kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü, büyük hasar gören TIR'dan yara almadan çıktı. Kaza, saat 07.00 sırlarında Gölbaşı ilçesi Ankara Çevre Yolu'nda meydana...

Şarampole devrilen TIR'dan burnu kanamadan çıktı
ANKARA'da kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü, büyük hasar gören TIR'dan yara almadan çıktı.
Kaza, saat 07.00 sırlarında Gölbaşı ilçesi Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. İstanbul'dan Gaziantep'e eşya taşıyan Cengiz Başfırıncı yönetimindeki nakliye şirketine ait 27 EH 289 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, bariyerlere çarpıp, şarampole devrildi. Dorsesi uçuruma kayan TIR'ın sürücü kabini ise yol kenarında kaldı. Kaza anında emniyet kemeri takılı olan sürücü Cengiz Başfırıncı, büyük hasar gören TIR'dan yara almadan çıktı.
Ankara Çevre Yolu'nun iki şeridi, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak, trafiğin kontrollü verilmesini sağladı. Yolun temizlenerek TIR'ın kaldırılması ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

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