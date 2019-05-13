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Şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

ŞANLIURFA ()- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine...

Şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

ŞANLIURFA ()- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Bedran Ş. yönetimindeki 02 FP 010 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilden yaralı olarak çıkan sürücü Bedran Ş. ile aynı aileden Sultan, Zehra, Merve, Reşat ve Muhammet Sefa Ş. ile Fehime T.'yi Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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