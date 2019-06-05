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Şarampole devrilen otomobilde ölen Nehir, İstanbul'a uğurlandı

SİNOP’un Erfelek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Nehir Bozacı'nın (8) cenazesi, İstanbul'a uğurlandı. Kaza, dün Erfelek ilçe girişinde meydana...

Şarampole devrilen otomobilde ölen Nehir, İstanbul'a uğurlandı
SİNOP’un Erfelek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Nehir Bozacı'nın (8) cenazesi, İstanbul'a uğurlandı.
Kaza, dün Erfelek ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan tatil için Sinop'a gelen Emre Demirci yönetimindeki 34 HN 3820 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Nehir Bozacı olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Emre ile Gülcan Demirci, Selahattin ve Hatice Bozacı ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erfelek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazada yaralanan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ölümüyle ailesi ve yakınlarını hüzne boğan Nehir Bozacı'nın cenezesi, toprağa verileceği İstanbul'a gönderildi. Nehir, yarın Kadıköy'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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