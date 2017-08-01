Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı

Şarampole devrilen 30 tonluk kepçenin altında can verdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan İlçesinde yol yapımında çalışırken şarampole yuvarlanan kepçe operatörü 27 yaşındaki Sercan Tuncar hayatını kaybetti. Sarıoğlan ilçesi Muratbey köyündeki yol yapımında kepçe...

Şarampole devrilen 30 tonluk kepçenin altında can verdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan İlçesinde yol yapımında çalışırken şarampole yuvarlanan kepçe operatörü 27 yaşındaki Sercan Tuncar hayatını kaybetti.
Sarıoğlan ilçesi Muratbey köyündeki yol yapımında kepçe operatörü olarak çalışan Sercan Tuncar, aracın kontrolünü kaybedince yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Tuncar, ters dönen tonlarca ağırlığındaki kepçenin altında kaldı. Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından hayatını kaybeden Sercan Tuncar'ın cansız bedenini 30 tonluk kepçenin altından çıkardı. Tuncar'ın cesedi Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314