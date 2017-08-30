Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Sara hastası genç, baraj gölünde boğuldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’da sara hastası 17 yaşındaki Sedat Kayış, serinlemek için girdiği Atatürk Barajı gölünde boğuldu. Olay, dün akşam merkeze bağlı Külfhöyük Köyü’nde meydana geldi. Sara hastası Sedat Kayış, hayvanlarını...

Sara hastası genç, baraj gölünde boğuldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’da sara hastası 17 yaşındaki Sedat Kayış, serinlemek için girdiği Atatürk Barajı gölünde boğuldu.
Olay, dün akşam merkeze bağlı Külfhöyük Köyü’nde meydana geldi. Sara hastası Sedat Kayış, hayvanlarını otlatırken serinlemek amacıyla Atatürk Barajı gölüne girdi. Kayış, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, girdikleri suda Kayış'ı hareketsiz halde çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Kayış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Kayış'ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314