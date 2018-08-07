Sapanca'ya tatile gelen Katarlı çiftin bebeği öldü

Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya),() - KATAR'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesine tatile gelen çiftin 1 aylık bebeği Abdurrahman Ahmet Am Aljammer, bir anda fenalaşarak öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sapanca'da Katarlı ailenin yaşadığı bir yazlık evde meydana geldi. Katar'da yaşayan çift tatil için Sapanca'ya geldi. Babalarının yazlığında tatilini geçiren çiftin 1 ay önce dünyaya gelen oğulları Abdurrahman Ahmet Am Aljammer, evdeyken bir anda fenalaştı. Çocuğun annesi durumu fark edince eşiyle birlikte çocuğu Sapanca Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede bilinci kapanan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Savcının yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Otopside küçük çocuğun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.