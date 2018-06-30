Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, göl kıyısında bulunan yan yana 10 kafeterya, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Aynı bölgede bir ev ve işyerinde çıkan yangınlar da söndürülürken, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. Sapanca...

Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, göl kıyısında bulunan yan yana 10 kafeterya, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Aynı bölgede bir ev ve işyerinde çıkan yangınlar da söndürülürken, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.
Sapanca Gölü kıyısında bulunan kafeteryalarda, bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yana olan tek katlı yapılar, alev alev yandı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 10 iş yeri kullanılmaz hale gelirken, aynı bölgede bulunan Sanat Sokağı'ndaki bir işyerinin tentesi ile boş bir evde de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, her iki yangına da müdahale ederek söndürdü. 
Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu, ancak büyük bir zarar olduğunu belirterek, aynı bölgede Sanat Sokağı'nda da bir iş yerini yakma teşebbüsünde bulunulduğunu, 100 metre ilerisinde de bir evde yangın çıktığını, emniyet ve itfaiyenin incelemelerini yaptığını, kundaklamaya yönelik göstergeler olduğunu söyledi.
Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaparken, güvenlik kamerası kayıtları da incelenmeye alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325