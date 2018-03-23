Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'da, TEM yolunda otomobil, panelvan, tuğla yüklü kamyon ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolunda meydana geldi. Sapanca mevkisinde, 34 RU 2548 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 67 SN 967 plakalı panelvan, 06 ZUN 91 plakalı tuğla yüklü kamyon ve Sinop'tan İstanbul'a giden Necmi Turan yönetimindeki otobüs ise art arda çarpıştı. Zincirleme kazada, ön camı paramparça olan otobüsün sürücüsü Turan, araçta sıkıştı. Turan, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol, trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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