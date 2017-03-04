Sapanca'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Akgün Altuğ'un kullandığı otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Sapanca İlçesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. TEM Otoyolu Sapanca gişelerinden İzmit Caddesi'ne çıkmak için manevra yapan Akgün Altuğ yönetimindeki 34 PH 5366 plakalı otomobil, Ozan Söylemez yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, Ozan Söylemez ve yanındaki arkadaşı Batuhan Polat yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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