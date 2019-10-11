banner314

banner325

Son Dakika

Sapanca'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin savrulup TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi TEM yolu kavşağında meydana geldi. Kemal...

GÜVENLİK 11.10.2019, 18:11
Sapanca'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin savrulup TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi TEM yolu kavşağında meydana geldi. Kemal Baltacı yönetimindeki 34 BYF 886 plakalı otomobille Alkan Akyıldız'ın kullandığı 42 CUH 11 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, TEM yolundan ana yola çıkmak için bekleyen Nedim Çelikten (56) yönetimindeki 36 RY 6154 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Kemal Baltacı ile yanındaki Lütfiye Baltacı, minibüsteki Yücel Akyıldız, Yunus Akyıldız ve Cüneyt Çör yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:40
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:37
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2