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Sapanca'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin savrulup TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi TEM yolu kavşağında meydana geldi. Kemal...
GÜVENLİK 11.10.2019, 23:00
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin savrulup TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi TEM yolu kavşağında meydana geldi. Kemal Baltacı yönetimindeki 34 BYF 886 plakalı otomobille Alkan Akyıldız'ın kullandığı 42 CUH 11 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, TEM yolundan ana yola çıkmak için bekleyen Nedim Çelikten (56) yönetimindeki 36 RY 6154 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Kemal Baltacı ile yanındaki Lütfiye Baltacı, minibüsteki Yücel Akyıldız, Yunus Akyıldız ve Cüneyt Çör yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, öğleden sonra, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi TEM yolu kavşağında meydana geldi. Kemal Baltacı yönetimindeki 34 BYF 886 plakalı otomobille Alkan Akyıldız'ın kullandığı 42 CUH 11 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, TEM yolundan ana yola çıkmak için bekleyen Nedim Çelikten (56) yönetimindeki 36 RY 6154 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Kemal Baltacı ile yanındaki Lütfiye Baltacı, minibüsteki Yücel Akyıldız, Yunus Akyıldız ve Cüneyt Çör yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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