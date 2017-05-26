Şantiyeye molotof kokteyli atan 3 terörist yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, kentsel dönüşüm şantiyesine molotof kokteyli atan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta Karabağlar İlçesi'nde bulunan bir kentsel dönüşüm şantiyesine molotof kokteyli atılması üzerine çalışma başlattı. Sadece maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren zanlıların belirlenip yakalanması için polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK üyesi 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.