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Şantiyede tartıştığı güvenlik görevlisini vurdu

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, hidroelektrik inşaatı şantiyesinde çalışan güvenlik görevlisi Ali A. (23), tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay, Akyazı Hasanbeyköy Mahallesi'nde bulunan HES inşaatında...

Şantiyede tartıştığı güvenlik görevlisini vurdu
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, hidroelektrik inşaatı şantiyesinde çalışan güvenlik görevlisi Ali A. (23), tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Akyazı Hasanbeyköy Mahallesi'nde bulunan HES inşaatında meydana geldi. HES şantiyesinde güvenlik görevlisi olan Ali A. ile kimliği öğrenilemeyen kişi arasında iddiaya göre  borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Şantiyede bulunan tüfeği alan kişi, Ali A.'ya ateş etti. Saçmaların karnına isabet etmesi sonucu yaralanan Ali A., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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