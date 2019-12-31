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Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, meslektaşı Hasan O. (40) ile borç- alacak yüzünden şantiyede kavga eden müteahhit Emrah G. (33), tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, 2 müteahhit gözaltına alındı. Olay,...
GÜVENLİK 31.12.2019, 12:57
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, meslektaşı Hasan O. (40) ile borç- alacak yüzünden şantiyede kavga eden müteahhit Emrah G. (33), tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, 2 müteahhit gözaltına alındı.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen adliye ek binasının şantiyesinde meydana geldi. Müteahhitler Emrah G. ile Hasan O., iddiaya göre, borç- alacak yüzünden şantiye girişinde tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, otomobilindeki tabancayı alan Emrah G., rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, silah seslerini duyan çevredekiler, kısa süreli panik yaşadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 4 el ateş eden Emrah G.'nin elindeki tabancayı aldı. Emrah G. ve Hasan O. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen adliye ek binasının şantiyesinde meydana geldi. Müteahhitler Emrah G. ile Hasan O., iddiaya göre, borç- alacak yüzünden şantiye girişinde tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, otomobilindeki tabancayı alan Emrah G., rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, silah seslerini duyan çevredekiler, kısa süreli panik yaşadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 4 el ateş eden Emrah G.'nin elindeki tabancayı aldı. Emrah G. ve Hasan O. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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