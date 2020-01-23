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Şantiye yangınında, işçi konteynerindeki 100 bin liranın yandığı iddiası
GÜVENLİK 23.01.2020, 12:53
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ANTALYA'da, jimnastik salonu inşaatının şantiyesinde çıkan yangında, işçilerin kaldığı ve yemekhane olarak kullanılan 2 konteyner yandı. Yangında, işçilere ödenecek olan ve konteyner içinde olduğu belirtilen 100 bin TL'nin de yandığı ileri sürüldü.
Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1107 Sokak üzerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı'na ait Antalya Merkez Jimnastik Salonu inşaatının şantiyesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı, işçilerin kaldığı ve yemekhanesinin de bulunduğu 2 konteyner yandı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken, konteynerlerde kalan işçilerin giysi ve diğer eşyaları küle döndü. Yangının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.
Yangının söndürülme işlemi sırasında bazı işçiler, konteyner içinde yanan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. İnşaatın demir işlerini üstlenen firmanın sahiplerinden Şevket Taşar, işçilere ödenecek olan ve konteyner içinde olduğunu belirttiği 100 bin TL'nin de yandığını söyledi. İşçiler ise cüzdanları, paraları, kredi kartları gibi bütün eşyalarının küle döndüğünü söyledi.
İşçi Osman Kaplan, inşaatın demir işlerini yaptıklarını, öğle yemeği yedikleri sırada, yemekhane olarak kullanılan konteynerin bitişiğindeki konteynerden gelen dumanı fark etmeleri üzerine herkesin dışarı kaçtığını söyledi.
Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1107 Sokak üzerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı'na ait Antalya Merkez Jimnastik Salonu inşaatının şantiyesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı, işçilerin kaldığı ve yemekhanesinin de bulunduğu 2 konteyner yandı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken, konteynerlerde kalan işçilerin giysi ve diğer eşyaları küle döndü. Yangının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.
Yangının söndürülme işlemi sırasında bazı işçiler, konteyner içinde yanan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. İnşaatın demir işlerini üstlenen firmanın sahiplerinden Şevket Taşar, işçilere ödenecek olan ve konteyner içinde olduğunu belirttiği 100 bin TL'nin de yandığını söyledi. İşçiler ise cüzdanları, paraları, kredi kartları gibi bütün eşyalarının küle döndüğünü söyledi.
İşçi Osman Kaplan, inşaatın demir işlerini yaptıklarını, öğle yemeği yedikleri sırada, yemekhane olarak kullanılan konteynerin bitişiğindeki konteynerden gelen dumanı fark etmeleri üzerine herkesin dışarı kaçtığını söyledi.
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