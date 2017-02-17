Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yenişehir Mahallesi'ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



1 ÖLÜ 15 YARALI



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanları yakınında bombalı araçla yapılan saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.



Öte yandan ilçe belediyesinden hoparlörle yapılan anonslarda, kana ihtiyaç olduğu belirtilerek, bölge halkından kan vermek için ilçedeki devlet hastanesine müracaat etmesi istendi.

