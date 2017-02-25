Şanlıurfalı ünlü bestekar Abdullah Balak hayatını kaybetti

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFALI ünlü bestekar Abdullah Balak tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay ve Seyfettin Sucu gibi sanatçılara çok sayıda türkü yapan besteci Abdullah Balak, uzun süreden beri yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Balat'ın yakınları hastaneye akın etti. Abdullah Balak’ın cenazesi, düzenlenecek törenle Şanlıurfa'da toprağa verilecek.



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