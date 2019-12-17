Son Dakika
Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi
ŞANLIURFA’da zabıta ekipleri daha önce 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata için okul kantini ve bakkallarda denetim yaptı. Ekipler tarihi geçmiş ürünlere ve şırıngalı çikolatalara el koyarak imha...
GÜVENLİK 17.12.2019, 17:23
ŞANLIURFA’da zabıta ekipleri daha önce 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata için okul kantini ve bakkallarda denetim yaptı. Ekipler tarihi geçmiş ürünlere ve şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti.
Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası, Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakallarda denetim yaptı. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve TSE damgası olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde ve bakkallarda satılan çok sayıda şırınga çikolataya el koyan ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da denetim yaptı. Zabıta ekipleri, baskında tarihi geçmiş ürünler ile ölüme yol açan şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti.
Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası, Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakallarda denetim yaptı. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve TSE damgası olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde ve bakkallarda satılan çok sayıda şırınga çikolataya el koyan ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da denetim yaptı. Zabıta ekipleri, baskında tarihi geçmiş ürünler ile ölüme yol açan şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti.
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
|İmsak
|06:44
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:05
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10