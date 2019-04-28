Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIURFA, () -ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine 7 mahalledeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 kişiyi gözaltına alan polis, yaptığı aramalarda 7 bilgisayar, bahis kuponları ile 1040 lira para ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan polislerin gözaltına aldığı şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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ŞANLIURFA, () -ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.