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Şanlıurfa’da yangın çıkan evde 10 kişi dumandan etkilendi

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, bir evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 kişi dumandan etkilendi. Ahmet Yasevi Mahallesi'nde, Erkan Kesiktaş ve ailesinin oturduğu 3 katlı binanın ikinci katındaki...

Şanlıurfa’da yangın çıkan evde 10 kişi dumandan etkilendi

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, bir evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.
Ahmet Yasevi Mahallesi'nde, Erkan Kesiktaş ve ailesinin oturduğu 3 katlı binanın ikinci katındaki evde, iddiaya göre oturma odasındaki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan 6'sı çocuk 10 kişiyi de merdiven yardımıyla dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 10 kişi, hazır bekletilen ambulansla hastanelere götürüldü. Oksijen takviyesi yapılan Kesiktaş ailesi fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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