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Şanlıurfa’da uyuşturucuya 1 tutuklama

ŞANLIURFA () - ŞANLIURFA'da, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaköprü Mahallesi'nde bulunan K.G.'nin evine...

Şanlıurfa’da uyuşturucuya 1 tutuklama

ŞANLIURFA () - ŞANLIURFA'da, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaköprü Mahallesi'nde bulunan K.G.'nin evine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Evde eğitimli jandarma köpeği ile yapılan aramalarda 10 kilo kubar esrar, 28 gram toz esrar, 50 gram tabaka esrar, 2.5 kilo kenevir, 324 kök kenevir, 1 tabanca, 38 tabanca fişeği, 4 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kamera ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan K.G. sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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