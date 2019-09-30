Şanlıurfa’da uyuşturucudan bir yılda 554 kişi tutuklandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte son 1 yıl içerisinde başlatılan, 'Uyuşturucu İle Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 554 kişinin tutuklandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Valilik öncülüğünde başlatılan 'Uyuşturucu İle Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 2 bin 778 şahsa adli işlem yapıldı. Son 1 yıl içerisinde kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda eroin, kokain, esrar, bonzai, metamfetaminin, uyarıcı haplarında bulunduğu çok sayıda uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, bin 780 kişiye ise uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eğitim seminerleri düzenledi. Uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü sosyal medya hesabından açıklayan Vali Abdullah Erin, "Valiliğimizce başlatılan 'Uyuşturucu İle Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce bin 780 kişiye NarkoRehber eğitimi verilmiş, 4 bin 350 adet broşür ve afiş dağıtılmış, ilimiz genelinde 2 bin 778 şahsa adli işlem yapılmış ve 554 şahıs tutuklanmıştır" dedi.