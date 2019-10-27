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Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak cep telefonuna 4 tutuklama
ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 kilo 500 gram esrar ile 57 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 4’ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte uyuşturucu...
GÜVENLİK 27.10.2019, 11:37
ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 kilo 500 gram esrar ile 57 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler 8 şüpheliye ait ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi, 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu. Uyuşturucu madde ve cep telefonlarına el koyan jandarma 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler 8 şüpheliye ait ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi, 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu. Uyuşturucu madde ve cep telefonlarına el koyan jandarma 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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