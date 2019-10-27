banner314

banner325

Son Dakika

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak cep telefonuna 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 kilo 500 gram esrar ile 57 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 4’ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte uyuşturucu...

GÜVENLİK 27.10.2019, 11:37
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak cep telefonuna 4 tutuklama
ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 kilo 500 gram esrar ile 57 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler 8 şüpheliye ait ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi, 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu. Uyuşturucu madde ve cep telefonlarına el koyan jandarma 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Trabzonspor 8 15
4. Sivasspor 9 15
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 9 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Menemen Belediyespor 9 11
12. Adana Demirspor 8 10
13. Boluspor 9 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 10 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Atletico Madrid 10 19
3. Real Madrid 9 18
4. Villarreal 10 17
5. Granada 9 17
6. Real Sociedad 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Getafe 9 13
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5