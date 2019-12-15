Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Narkotim Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen ismi açıklanmayan kişinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Polislerin gözaltına aldığı şüphelinin evinde yapılan aramada 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.