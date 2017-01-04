Şanlıurfa’da terör operasyonuna 13 tutuklama

ŞANLIURFA, () - İSTANBUL Beşiktaş’ta geçen 10 Aralık'ta meydana gelen, çoğunluğu polis 45 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırının ardından Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan HDP ve DBP üyesi 13 kişi tutuklandı.

Beşiktaş’taki saldırının ardından terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu saptanan kişilere yönelik Şanlıurfa'da, HDP ve DBP üyesi kişilere yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda aralarında belediye eş başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polis sorgulaması tamamlanan 39 şüpheli, dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 26 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler; Ahmet V., Şefika K., Ahmet D., Akıl G., İbrahim A., Ahmet İ., Engin Ç., Ahmet E., Abdurrahman A., Mustafa A., Adnan E., Fehime T. ve Yusuf G., 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.