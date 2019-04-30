Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya sayfalarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda; F.T., N.G., L.A. ile S.V. isimli şüpheliler gözaltına alındı, adreslerinde dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.