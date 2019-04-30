Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya sayfalarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda; F.T., N.G., L.A. ile S.V. isimli şüpheliler gözaltına alındı, adreslerinde dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.
Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya sayfalarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda; F.T., N.G., L.A. ile S.V. isimli şüpheliler gözaltına alındı, adreslerinde dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.