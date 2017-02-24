Şanlıurfa’da tefecilik operasyonuna 10 tutuklama

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, polis ekiplerinin tefecilik yapıldığı iddiasıyla 7 işyerine düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vergi uzmanlarıyla birlikte kent merkezindeki 7 işyerine tefecilik yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Arama yapılan işyerlerinde; çok sayıda farklı firma ya da kişilere ait Pos cihazı, kredi kartı, tapu, çek defterleri ile evraklar ele geçirildi. Malzemelere el koyan polisin gözaltına aldığı 13 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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