Şanlıurfa’da Suriyeli 3 kadın hırsız tutuklandı

ŞANLIURFA’da, alışveriş için çarşıya çıkan kadınların çanta ve ceplerinden para ve ziynet eşyası çalan Suriyeli 3 kadın hırsız ile internet üzerinden cep telefonu ilanı veren kişileri sahte parayla dolandıran 1 kişi tuklandı.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl’de vatandaşların yoğun olduğu bölgede alışveriş yapan kadınları hedef alan Suriyeli Ş.A., M.H., J.A. adlı kadınlar, polis ekiplerince yakalandı. Kadınların çantası ve ceplerinden para, altın ve cep telefonu çaldıkları tespit edilen Suriyeli 3 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan internet üzerinden alışveriş amaçlı satılık cep telefonu ilanı veren vatandaşları arayarak, sahte para ile dolandırıcılık yapan M.E.K., polis ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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