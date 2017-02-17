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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, 17 yaşındaki Ahmet Artuk, yolda yürürken karşılaştığı husumetli olduğu kişilerle çıkan kavgada tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana...

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, 17 yaşındaki Ahmet Artuk, yolda yürürken karşılaştığı husumetli olduğu kişilerle çıkan kavgada tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyiyle birlikte akrabasının evine giden Ahmet Artuk, husumetli olduğu kişilerle yolda karşılaştı. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşun Artuk'un başına isabet etti. Ağır yaralanan ve silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen Artuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Yaşamını yitiren Artuk'un cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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