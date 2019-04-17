Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Demircan (47) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti, Bedir Özeren (40) ise sopalarla darbedilerek bıçaklanıp ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde...

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Demircan (47) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti, Bedir Özeren (40) ise sopalarla darbedilerek bıçaklanıp ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan İsmail Demircan ile Bedir Özeren arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olması ile tartışma büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar İsmail Demircan’a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Demircan'ın yakınları ise karşı gruptaki Bedir Özeren’i sopalarla dövüp bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan Bedir Özeren ise Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328