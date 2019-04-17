Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Demircan (47) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti, Bedir Özeren (40) ise sopalarla darbedilerek bıçaklanıp ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan İsmail Demircan ile Bedir Özeren arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olması ile tartışma büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar İsmail Demircan’a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Demircan'ın yakınları ise karşı gruptaki Bedir Özeren’i sopalarla dövüp bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan Bedir Özeren ise Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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