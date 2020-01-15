Şanlıurfa’da PKK operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 57 kilo esrarla birlikte yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekipleri, Suriye’den yasa dışı yollarla geçen şüphelilerin terör örgütü PKK/YPG’ye kaynak sağlamak amaçlı uyuşturucu ticareti yapacağına dair istihbarat aldı. Bunun üzerine harakete geçen ekipler, sınır hattında önlem alarak, terör örgütünün finansal ayağını yok etmek için operasyon düzenledi. Operasyonda 57 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma olayla ilgili olarak gözaltına aldığı 3 şüpheliyi işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Nöbetçi Mahkemeye çıkan 3 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.