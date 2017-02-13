Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 28 gözaltı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince, terör örgütü PKK yapılanması içinde yer alarak örgüte eleman temin ettikleri gerekçesiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.