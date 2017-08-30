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Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri belirlenen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şanlıurfa...

Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri belirlenen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3'ü kurusıkıdan çevrilmiş 6 ruhsatsız tabanca, 126 mermi, bomba yapımında kullanılacağı değerlendirilen demir bilyeler, ciltlenmiş halde FETÖ yayını dergiler, Abdullah Öcalan posterleri, PKK/ YPG üniforması ve çok sayıda dijital materyal  ile örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen silahların kriminal incelemeye alındığı belirtildi. Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.  
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