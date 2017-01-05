Şanlıurfa’da otomobil direğe çarpıp devrildi: 4 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine giden adı öğrenilemeyen sürücünün aşırı hız ve dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkan 63 DZ 602 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Berfin Kaya, Adile Kaya ve Osman Rençber yaralandı. Yaralılar, yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı ve ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle otomobilin kırılarak yola savulan cam parçalarının üzerinden geçen bir polis aracının da lastiği patladı. Patlayan lastik polisler tarafından yenisiyle değiştirildi.

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