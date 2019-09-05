Şanlıurfa’da minibüs devrildi: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale Karayolu, Koruklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Cuma Alpyiğit’in (47) kullandığı 63 YN 475 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki Ayşe (16), Tufan (50), Emine (21) ve İbrahim Alpyiğit (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

