Şanlıurfa’da kayıp 4 çocuk, 12 saat sonra taziye evinde uyurken bulundu (2)

ÇOCUKLAR TAZİYE EVİNDE UYURKEN BULUNDU
Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında badem toplamak için evlerinden çıkıp araziye gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan 4 çocuk, yaklaşık 12 saat sonra, bugün saat 07.30'da taziye evinde uyurken bulundu. Mustafa Akkuş, Ali Karademir, Fatma Karataş ve Kübra Karademir, kontrol amaçlı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Çocukları bulunan aileler büyük sevinç yaşarken, cami hoparlöründen yapılan anonslarla mahalle sakinleri bilgilendirilerek aramalara son verildi.
ÇOCUKLAR TAZİYE EVİNDE UYURKEN BULUNDU