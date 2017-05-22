Şanlıurfa’da kardeşlerin silahlı kavgası: 3 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da kardeşler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus, İbrahim ve Yusuf Boz kardeşler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Yusuf, İbrahim ve Yunus Boz kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Boz kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgada kullanılan bir tabancaya el koyan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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