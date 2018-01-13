Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu

Şanlıurfa’da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, gümrük kaçağı 24 bin 450 paket sigara ile bin 637 sentetik uyuşturucu hap ve 4 gram toz esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Şanlıurfa’da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, gümrük kaçağı 24 bin 450 paket sigara ile bin 637 sentetik uyuşturucu hap ve 4 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Mardin karayolunda yaptığı uygulamada, İzmir'e giden ve plakası belirtilmeyen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada, bagajda poşetler içerisinde gizlenmiş 24 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 yolcu gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda ise İzmir'den ilçeye yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirdiği belirlenen şüpheli kaldığı otelde gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında bin 637 sentetik uyuşturucu hap ile 4 gram toz esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el koyan polis, gözaltına aldığı şüpheliyi emniyette götürdü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort