Şanlıurfa’da, kaçak sigara ve puro operasyonu

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, polis tarafından aranan kamyonetin kasasındaki çelik kapıların içerisinde 5 bin 520 paket sigara ile 8 bin 480 puro ele geçirildi.

Kent girişinde şüpheli araçlar üzerine uygulama yapan polis, Mehmet Ş. yönetimindeki 06 EE 4453 kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada kamyonetin kasasındaki çelik kapıların içerisine gizlenmiş 5 bin 520 paket sigara ile 8 bin 480 puro ele geçirildi. Sigara ve purolara el koyan polis, kamyonet sürücüsü Mehmet Ş.’yi gözaltına aldı.



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