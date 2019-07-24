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Şanlıurfa’da itfaiyenin hortumla mücadelesi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da 6 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumu yetersiz ve delik çıktı. Bu nedenle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, 40 dakika süren çaba ile yangını söndürdü....

Şanlıurfa’da itfaiyenin hortumla mücadelesi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da 6 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumu yetersiz ve delik çıktı. Bu nedenle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, 40 dakika süren çaba ile yangını söndürdü. Yaralananın olmadığı yangın maddi hasara yolaçtı.
Yangın, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın bir süre sonra evdeki eşyaların tutuşmasına neden oldu. Evden yükselen alevleri fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için taktıkları ek hortumların yetersiz ve delik oluşu nedeniyle zor anlar yaşadı. Delik hortumudan dışarı akan suyun kesilmesi için bir vatandaş ayaklarıyla hortuma basarak deliği kapatmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın maddi hasara neden oldu. 

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