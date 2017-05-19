Şanlıurfa’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, para karşılığı fuhuş yapıldığı iddiası üzerine polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı alan polis, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda, para karşılığı fuhuş yaptıkları ileri sürülen Gürcistan uyruklu Zulfira İ. ve Mariana P. ile fuhuş için yer temin edip aracılık yaptığı ileri sürülen İbrahim A., Emrah A. ve Hasan Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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