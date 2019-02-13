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Şanlıurfa’da etkinlik ve eylemler 15 gün süreyle yasaklandı

ŞANLIURFA kentte her türlü eylem ve etkinliğin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin ve her halde Valilik...

Şanlıurfa’da etkinlik ve eylemler 15 gün süreyle yasaklandı
ŞANLIURFA kentte her türlü eylem ve etkinliğin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin ve her halde Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci maddesine istinaden yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer, illerden katılımlarla birlikte, 13 Şubat 2019 ile 27 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 (on beş) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde tüm etkinlikler yasaklanmıştır. Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitelerin ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak istenmeyen ve üzücü olaylara mahal vermemek adına etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir" denildi.

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