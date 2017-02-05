Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 150 gözaltı

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da polis tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyeli'lerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi polisleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında bir süredir izlemeye alınan Suriyeli'lerin yakalanması için bu sabah harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı baskın düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı baskınlarda 150 Suriyeli gözaltına alındı.

Halen devam eden operasyonda Suriyeli şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulanacağı bildirildi.