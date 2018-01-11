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Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da komşu iki aile arasında çıkan kavgada, Kamuran Gezmiş bıçaklanarak öldürüldü, Sinan Gezmiş ise yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu olan iki ailenin bireyleri arasında henüz...

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da komşu iki aile arasında çıkan kavgada, Kamuran Gezmiş bıçaklanarak öldürüldü, Sinan Gezmiş ise yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu olan iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Sinan Gezmiş ve Kamuran Gezmiş bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kamuran Gezmiş doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. 
Gezmiş’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kavgayla ilgili ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.

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